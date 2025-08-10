Trump insta a personas sin hogar a irse “lejos” de Washington

| 16:06 | Omar Hernández Jiménez - Agencias | AFP
Trump insta a personas sin hogar a irse "lejos" de Washington
Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo a las personas sin hogar a abandonar Washington “inmediatamente”, asegurando que el gobierno les proporcionaría refugio “lejos” de la capital.

 [¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Trump presentará plan para Washington

El mandatario tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el lunes para presentar su plan para que la ciudad sea “más segura y (más) hermosa que nunca”.

“Las personas sin hogar deben irse, INMEDIATAMENTE. Les daremos alojamiento, pero LEJOS de la capital”, escribió en su plataforma Truth Social.

Dirigiéndose a “los criminales” advirtió luego: “No tienen por qué irse. Los meteremos en la cárcel, donde pertenecen”.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Robo millonario: ladrones se llevan más de 7 mil dólares en muñecos Labubu; video]

Según el informe anual del Departamento de Vivienda, en 2024 Washington tenía más de 5 mil 600 personas en situación de calle, ocupando el puesto 15 entre las principales ciudades de Estados Unidos en ese plano.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado repetidamente con colocar a Washington, que goza de un estatuto particular, bajo control federal.

Te recomendamos:

CDMX con alerta triple por lluvias, y otros 4 estados con afectaciones

Nacional

CDMX con alerta triple por lluvias, y otros 4 estados con afectaciones

¿Qué pasa con tus aportaciones si dejas de cotizar en el IMSS?

Pensiones

¿Qué pasa con tus aportaciones si dejas de cotizar en el IMSS?

¡A golpes! Zuazua y Martínez, expulsadas en duelo de la Liga MX Femenil. VIDEO

Deportes

¡A golpes! Zuazua y Martínez, expulsadas en duelo de la Liga MX Femenil. VIDEO

Antonio Banderas, cumple 65 años y no tiene intención de jubilarse

Entretenimiento

Antonio Banderas, cumple 65 años y no tiene intención de jubilarse

Etiquetas: ,