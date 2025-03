Trump invalida indultos de Biden; alega uso de firma automática

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado nulos todos los indultos emitidos por su predecesor, Joe Biden, argumentando que fueron firmados mediante un autopen, dispositivo que reproduce firmas de forma automática. Trump sostiene que Biden no estaba al tanto de estos indultos y que, por lo tanto, carecen de validez legal.

Según Trump, los indultos otorgados por Biden fueron firmados utilizando un autopen, lo que implica que el expresidente no los rubricó personalmente ni tenía conocimiento de ellos. Trump afirmó que “Joe Biden no los firmó, pero, aún más importante, ¡no sabía nada de ellos!”.

The “Pardons” that Sleepy Joe Biden gave to the Unselect Committee of Political Thugs, and many others, are hereby declared VOID, VACANT, AND OF NO FURTHER FORCE OR EFFECT, because of the fact that they were done by Autopen. In other words, Joe Biden did not sign them but, more…