Trump lanza residencia en EE. UU. con “tarjeta dorada” de hasta 2 mdd

Foto: Reuters

Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que crea un programa de residencia con “tarjeta dorada” que costará un millón de dólares para individuos y 2 millones en caso de ser patrocinado por una empresa. Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos destacó que el nuevo programa será “exitoso”.

“Creo que va a ser tremendamente exitoso”, dijo Trump a periodistas.

¿Qué es la tarjeta dorada lanzada por Donald Trump?

Desde febrero de 2025, Donald Trump habría expresado su deseo de lanzar una tarjeta dorada con la que se otorgaría el permiso de habitar y trabajar en Estados Unidos, según reportó la CNN.

En aquel momento, el presidente estadounidense aseguró que la tarjeta, con un costo millonario, sería dirigido a extranjeros con un alto poder adquisitivo.

Aunque Estados Unidos ya contaba con un programa destinado a Inversionistas Inmigrantes, conocido como el Programa EB-5, con el cual los postulantes tenían que cumplir diversos requisitos para poder obtenerlo.

De acuerdo con el sitio Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, las personas que podían obtener el permiso EB-5 eran aquellos que:

Realizan la inversión necesaria en una empresa comercial en los Estados Unidos; y

Planifican crear o conservar 10 empleos permanentes para trabajadores estadounidenses cualificados.

El Congreso de Estados Unidos creó el Programa EB-5 en 1990 para estimular la economía estadounidense por medio de la creación de empleos y la inversión de capital por parte de inversionistas extranjeros.