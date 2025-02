El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “dictador” a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, en medio de crecientes tensiones entre Kiev y Washington.

“Zelenski, un dictador sin elecciones, debería actuar rápido o no le quedará un país”, escribió Trump en su plataforma Truth Social sobre el líder ucraniano, cuyo mandato de cinco años expiró en 2024. La ley ucraniana no exige que se celebren comicios en tiempos de guerra.

Think of it, a modestly successful comedian, Volodymyr Zelenskyy, talked the United States of America into spending $350 Billion Dollars, to go into a War that couldn’t be won, that never had to start, but a War that he, without the U.S. and “TRUMP,” will never be able to settle.…