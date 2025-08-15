GENERANDO AUDIO...

Fotos: AFP

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aterrizó este viernes en una base militar de Alaska para recibir a Vladimir Putin en una reunión clave sobre la guerra en Ucrania. Será la primera vez que el líder ruso pise suelo occidental desde que ordenó la invasión en febrero de 2022.

El encuentro se realizará en la Base Aérea Elmendorf a las 11:30 hora local (19:30 GMT), poco después de que aterrice el avión de Putin. Según la Casa Blanca, la reunión comenzará a puerta cerrada con intérpretes, seguida de un almuerzo de trabajo con asesores.

Trump aseguró que la cumbre es una “reunión de tanteo” y advirtió que podría terminar en minutos si Putin no muestra disposición a un alto el fuego. “Si es buena, podríamos lograr la paz en un futuro cercano; si es mala, acabará rápido”, dijo el mandatario, quien calcula un 25% de riesgo de fracaso.

Tensión para Ucrania y Europa

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió que “los pasos para la paz deben ser dados por Rusia” y rechazó ceder territorio. Líderes europeos siguen de cerca la reunión, ya que la mayoría se opone a dialogar sin Kiev presente.

Para Moscú, la cita en Alaska tiene un valor simbólico: el estado fue territorio ruso hasta el siglo XIX. El canciller Serguéi Lavrov evitó pronósticos y llegó con una camiseta con la palabra “URSS” en ruso.

Trump prometió consultar rápidamente con Zelenski y líderes europeos. Entre sus propuestas está una reunión tripartita para negociar una posible repartición territorial.

En Anchorage, manifestantes desplegaron carteles de apoyo a Ucrania, mientras analistas advierten que Putin podría usar la reunión para ganar ventaja política.

