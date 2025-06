El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que su salida anticipada de la cumbre del G7 esté relacionada con los esfuerzos diplomáticos para un alto el fuego entre Israel e Irán. Además, critica al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por afirmar que ese era el objetivo de su regreso a Washington.

El mandatario estadounidense sostiene que el motivo de su retorno no tiene relación con la situación en Medio Oriente.

“No tiene ni idea de por qué estoy de camino a Washington, pero no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es algo mucho más importante que eso”, declaró. “Ya sea adrede o no, Emmanuel siempre se equivoca”, remató el presidente.