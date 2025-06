GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que mantiene la fecha límite del 9 de julio para la imposición de aranceles a los países que no hayan alcanzado un nuevo acuerdo comercial con su gobierno. El mandatario aseguró que no prevé extender ese plazo y que, de no concretarse convenios, procederá con las sanciones económicas.

Durante una entrevista transmitida este domingo por Fox News, Trump afirmó: “No creo que vaya a necesitarlo”, en referencia a una posible prórroga. Agregó que tiene la capacidad de modificar el plazo, pero insistió en que su intención es avanzar con las medidas si no hay avances.

Trump insiste en aranceles del 25% si no hay acuerdos

El presidente explicó que su plan es enviar cartas a los gobiernos involucrados para notificarles que, sin un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, se aplicará un arancel del 25 por ciento. Durante una rueda de prensa previa, expresó: “Me gustaría enviar cartas a todos: ‘felicidades, vas a pagar el 25 por ciento’”.

En la entrevista dominical, reiteró: “Vas a pagar aranceles del 25 por ciento, o del 20, o del 40, o del 50 por ciento“. Además, indicó que estas cartas marcarían el final del proceso de negociación.

Japón entre los países señalados por Trump

Trump mencionó a Japón como uno de los países destinatarios de las cartas. “Querido señor Japón. Aquí va. Vas a tener que pagar un arancel del 25 por ciento por tus coches”, dijo.

El presidente ha hecho referencia a estas misivas anteriormente, específicamente los días 16 de mayo y 11 de junio, señalando que serían enviadas en un lapso de dos a tres semanas, aunque hasta ahora no se han concretado.

El gobierno de Estados Unidos continúa su política de presión para renegociar condiciones comerciales con varios países, utilizando como herramienta los aranceles de importación.

