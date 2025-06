Trump no decide todavía si intervendrá en conflicto Israel-Irán; “Podría pasar cualquier cosa”, afirma

GENERANDO AUDIO...

Trump aún decide si EE. UU. atacará a Irán. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que todavía no ha tomado una decisión sobre si se unirá a Israel en los bombardeos contra Irán, en un conflicto que inició hace días y que mantiene un intercambio de misiles entre ambas naciones del medio oriente.

“Veremos qué sucede… Todos me lo han preguntado, pero no he tomado una decisión… Podría pasar cualquier cosa, ¿verdad? Eso podría pasar”, afirmó el mandatario tras ser cuestionado al respecto.

Además, el republicano también afirmó que mantendrá una reunión en la Sala de Situación de la Casa Blanca. Destacó que Irán quiere reunirse y que la parte estadounidense “podría hacerlo”.

El mandatario estadounidense agregó que Israel lo está haciendo bien en sus ataques destinados a desmantelar las instalaciones nucleares de Irán, pues dijo que creía que Irán estaba cerca de desarrollar un arma nuclear antes de que comenzaran los ataques.

De igual forma, Donald Trump declaró que se le ha agotado la paciencia con Irán, pero añadió que no es demasiado tarde para negociar.

“Ya se ha agotado. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo”. ¿Es demasiado tarde para negociar? le preguntaron entonces. “Nada es demasiado tarde”, contestó el presidente.

En medio de la tensión que se vive por el conflicto entre Irán e Israel, se dio a conocer que la parte iraní convocó el miércoles la embajadora de Suiza, país que representa a los intereses de Estados Unidos en la República Islámica, por los comentarios recientes del presidente Donald Trump, según la televisión estatal.

“Tras las declaraciones irresponsables y amenazadoras del presidente estadounidense, la embajadora de Suiza… fue convocada al Ministerio de Relaciones Exteriores”, informó este medio, sin dar más detalles.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció al presidente Trump su “apoyo” a la “defensa del cielo israelí“, en una declaración transmitida por televisión.

“Quiero dar las gracias al presidente Trump, un gran amigo del Estado de Israel. Le agradezco que esté a nuestro lado y le agradezco el apoyo que Estados Unidos nos brinda en la defensa del cielo israelí”, afirmó.