Macron responde a Trump ante el apoyo de Francia a Palestina. Fotos: AFP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, podría obtener el Premio Nobel de la Paz únicamente “si detiene” la guerra en Gaza, conflicto que enfrenta a israelíes y palestinos.

“Veo a un presidente estadounidense que se moviliza, que reiteró esta mañana ante el podio [de la ONU] ‘quiero la paz. Resolví siete conflictos’. Que quiere el premio Nobel de la Paz. El premio Nobel de la Paz solo es posible si usted resuelve este conflicto“, afirmó Macron en entrevista con la cadena BFMTV.

Trump y su interés por el Nobel de la Paz

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump no ha ocultado su interés en conseguir el Premio Nobel de la Paz, un galardón que su rival demócrata, el expresidente Barack Obama, recibió en 2009 poco después de asumir el cargo.

El mandatario republicano ha insistido en que su gestión busca poner fin a conflictos internacionales, y en foros internacionales, como la ONU, ha manifestado su deseo de alcanzar acuerdos de paz.

Macron advierte sobre represalias en Gaza

Durante sus declaraciones, Macron advirtió que no se quedaría “de brazos cruzados” en caso de que se registren represalias israelíes tras la decisión de Francia de reconocer a Palestina como Estado, medida anunciada el lunes y considerada un paso simbólico para avanzar hacia la paz en Medio Oriente.

El gobierno francés ha señalado que el reconocimiento busca abrir un camino diplomático para resolver el conflicto, aunque hasta ahora se mantiene como un gesto principalmente político.

Contexto de la guerra en Gaza

La guerra en Gaza comenzó después de los ataques del 7 de octubre de 2023, organizados por el movimiento palestino Hamás en territorio israelí, en los que murieron 1,219 personas, en su mayoría civiles.

En respuesta, Israel emprendió una ofensiva militar en Gaza, gobernada por Hamás. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, los ataques han dejado más de 65 mil palestinos muertos, la mayoría civiles. La ONU ha considerado estas cifras como confiables.

El conflicto continúa siendo uno de los principales focos de tensión internacional, en el que se cruzan esfuerzos diplomáticos, presiones militares y llamados desde distintos países a frenar la violencia.

