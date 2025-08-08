Trump nombra a Stephen Miran para ocupar vacante en la Reserva Federal

GENERANDO AUDIO...

Trump y Stephen Miran. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación de Stephen Miran como miembro temporal de la Reserva Federal (Fed), tras la renuncia anticipada de Adriana Kugler, designada en su momento por el expresidente Joe Biden.

Trump dio a conocer la decisión a través de su red social Truth Social, destacando la experiencia de Miran como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.

“Es un gran honor para mí anunciar que he elegido a Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos, para ocupar el puesto recién vacante en la junta de la Reserva Federal hasta el 31 de enero de 2026”, escribió el presidente estadounidense

Además, Trump destacó que Stephen Miran cuenta con una experiencia “inigualable”.

“Ha estado conmigo desde el inicio de mi segundo mandato y su experiencia en el mundo de la economía es inigualable. Hará una labor excepcional”

La semana pasada, la gobernadora de la Fed Adriana Kugler, designada por el expresidente demócrata Joe Biden, anunció su renuncia antes del fin de su mandato, en enero de 2026.

¿Quién es Stephen Miran?

Miran es doctor en economía por Harvard y ha defendido públicamente el uso de aranceles como política comercial. También ha criticado la estrategia de mantener un dólar estadounidense fuerte, argumentando que perjudica la competitividad de las exportaciones y afecta a la industria manufacturera nacional.

La nominación llega en un contexto de presión creciente de Trump hacia la Fed para que reduzca las tasas de interés, algo que el presidente del banco central, Jerome Powell, ha resistido hasta ahora.

Aunque el presidente puede nominar a un integrante de la Fed, el nombramiento debe ser confirmado por el Senado, actualmente controlado por el Partido Republicano.