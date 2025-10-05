Trump ordena desplegar la Guardia Nacional en Chicago tras protestas

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el sábado el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, Illinois, mientras una jueza bloqueó temporalmente el envío de militares a Portland, otra ciudad gobernada por demócratas.

Chicago y Portland, la principal ciudad del estado de Oregón, son los más recientes puntos críticos en la agresiva campaña de deportaciones masivas de la administración Trump, que ya desplegó militares en otras ciudades como Los Ángeles y Washington.

“El presidente Trump autorizó 300 Guardias Nacionales para proteger a los funcionarios y activos federales” en Chicago, dijo este sábado la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado.

El mandatario “no hará la vista gorda ante la falta de legalidad que azota las ciudades estadounidenses”, agregó.

Trump sostiene que estos despliegues son necesarios para detener la criminalidad, así como las protestas contra su campaña de deportaciones masivas. No obstante, su estrategia es rechazada por las autoridades locales de estas ciudades gobernadas por demócratas, que acudieron a la justicia para evitar la llegada de tropas.

El senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, calificó la medida de “capítulo vergonzoso en la historia de nuestra nación”, y agregó que el “presidente no tiene la intención de luchar contra el crimen. Tiene la intención de difundir el miedo”.

Jueza impone freno a despliegue

Este sábado, la jueza federal Karin Immergut bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, noroeste de Estados Unidos, paralizando temporalmente una orden del presidente Trump de finales de septiembre para combatir la inmigración ilegal.

Trump ha dicho en varias ocasiones que Portland está “devastada por la guerra” y plagada de crímenes violentos. Pero el sábado, la jueza escribió en su dictamen que “la determinación del Presidente simplemente no estaba relacionada con los hechos”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“La parte acusadora presentó pruebas de violencia esporádica contra oficiales federales y daños a la propiedad de un edificio federal”, escribió Immergut, pero no demostró “que esos episodios de violencia fueran parte de un intento organizado de derrocar al gobierno”.

La jueza explicó que las protestas en Portland no suponen un “peligro de rebelión” y que el “cuerpo de seguridad regular” puede manejar tales incidentes.

Mientras el consejero presidencial Stephen Miller escribió en las redes sociales que la orden de la jueza era una “insurrección legal” y acusó a líderes locales en Oregón de llevar a cabo un “ataque terrorista” contra el gobierno federal.

El senador por Oregon Ron Wyden respaldó el bloqueo judicial al decir que esta “victoria respalda lo que los habitantes de Oregon ya saben: no necesitamos ni queremos que Donald Trump provoque violencia desplegando tropas federales en nuestro estado”.

Incidente en Chicago

La autorización para el envío de 300 soldados a Chicago ocurrió tras un tiroteo por la mañana en esa ciudad.

Un agente federal disparó a un conductor presuntamente armado después de que agentes del orden quedaran “rodeados por diez vehículos”, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Los agentes no pudieron mover sus vehículos y salieron del auto. Uno de los conductores que embistió el vehículo de las autoridades federales estaba armado con un arma semiautomática”, dijo en un comunicado Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS.

“Las fuerzas del orden se vieron obligadas a usar sus armas y disparar tiros defensivos contra un ciudadano estadounidense armado”, agregó.

La AFP no pudo verificar de forma independiente la versión de los hechos dada por el DHS, mientras la agencia afirmó que el conductor “se dirigió al hospital por su cuenta para recibir atención por las heridas”.

McLaughlin también acusó a la policía de Chicago de “abandonar la escena del tiroteo” con agentes que se negaron “a ayudarnos a asegurar el área”.

La policía de Chicago dijo al canal local Fox 32 que los agentes acudieron a la escena, pero que el departamento “no está involucrado en el incidente ni en su investigación”.