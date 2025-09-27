Trump ordena despliegue de tropas en Portland por ataques de Antifa y amenaza a ICE

GENERANDO AUDIO...

Trump designó a Antifa como “organización terrorista interna”. Foto: AFP

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó este sábado el despliegue de tropas en la ciudad de Portland, ubicada en el noroeste del país, extendiendo así su polémico uso de las fuerzas armadas en el territorio nacional.

La orden del mandatario estadounidense, como señala, es para proteger a la urbe, “devastada por la guerra”, y a las instalaciones de ICE, asediadas por ataques de Antifa.

Cabe recordar que el presidente Donald Trump designó oficialmente al movimiento Antifa como “organización terrorista interna”.

La decisión del mandatario contra la red difusa de activistas de izquierda radical, que se declaran antifascistas, se dio un día después de una ceremonia en memoria del asesinado activista ultraconservador Charlie Kirk.

“A solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyo al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a proporcionar todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y a todas nuestras instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asediadas de los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales” Escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social

“También autorizo el uso de fuerza total, si es necesario“, añadió, sin especificar qué “fuerza total”.

¿Qué es Antifa, designada como organización terrorista interna por Trump?

Antifa es un movimiento ideológico poco organizado, sin una estructura de liderazgo o jerarquía claras, según los expertos. El nombre del movimiento es la abreviatura de “antifascista”.

Hasta donde se sabe, Antifa es un término generalmente asociado con un sector marginal de la extrema izquierda y utilizado a menudo por la derecha y la extrema derecha en relación con la violencia durante las protestas.

El movimiento habría tenido sus orígenes entre la década de los 20 y los 30 contra los fascistas europeos, según la BBC. Aunque se creía que para la década de los 2000 el movimiento había desaparecido en Estados Unidos, fue con la aparición de Donald Trump en el ámbito político que habría resurgido. Es decir, reapareció en 2016 con la primera elección en la que participaba el republicano.

Antifa se caracteriza por el uso de la fuerza, por lo que llegan a incurrir en violencia contra sus contrarios, según reportes.

