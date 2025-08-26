GENERANDO AUDIO...

Cook negó a comienzos de mes la acusación. FOTO: AFP

El presidente Donald Trump ordenó este lunes el despido de Lisa Cook, una directiva de la Reserva Federal (Fed), al acusarla de fraude hipotecario, lo que aumenta la presión sobre el banco central estadounidense.

Con base en la Ley de la Reserva Federal, Trump escribió en una misiva dirigida a Cook: “He determinado que hay suficientes causas para retirarla de su puesto”.

Un presidente está generalmente limitado en sus capacidades para deponer a funcionarios del banco central de Estados Unidos. Una orden de la Corte Suprema sugirió recientemente que los miembros de la Fed solo pueden ser destituidos por una “causa” justificada, lo que puede interpretarse como haber cometido una infracción.

El mandatario republicano apuntó a una denuncia penal fechada el 15 de agosto del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), un aliado de Trump, ante el fiscal general de Estados Unidos para anunciar que Cook sería despedida.

La denuncia, según Trump, arrojó “razón suficiente” para creer que Cook pudo haber hecho “declaraciones falsas” en uno o más créditos hipotecarios.

Cook negó a comienzos de mes la acusación y subrayó que el préstamo se otorgó antes de su incorporación a la Fed.

“No tengo intención de dejarme intimidar para que renuncie a mi cargo”, declaró en su momento.