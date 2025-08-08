GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves a todas las universidades del país entregar información detallada sobre la raza de cada solicitante de ingreso, con el objetivo —según afirmó— de garantizar procesos de admisión imparciales y exponer cualquier práctica ilegal basada en criterios raciales.

Trump aseguró que existe una “persistente falta de datos” y un “uso desenfrenado” de declaraciones personales y otros indicadores que encubren consideraciones raciales.

“Una mayor transparencia es esencial para librar a la sociedad de vergonzosas y peligrosas jerarquías raciales”, señaló en un memorando oficial.

Trump sostiene que se mantienen sesgos raciales

La orden llega después de que, en 2023, la Corte Suprema —de mayoría conservadora— prohibiera la llamada “discriminación positiva” en admisiones universitarias, al considerar inconstitucional usar el color de piel o el origen étnico como criterio.

Pese a ello, el máximo tribunal permitió considerar experiencias personales vinculadas a la raza, algo que Trump sostiene ha sido aprovechado para mantener sesgos.

Nuevos requisitos para las universidades

El decreto instruye a las instituciones a ampliar sus reportes al Centro Nacional de Estadísticas de Educación, como parte de un plan más amplio de control sobre la educación superior.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha endurecido su discurso contra las universidades, a las que acusa de fomentar ideología anticonservadora, antisemitismo y “wokismo”. Además, ha condicionado fondos federales para forzar cambios en planes de estudio y recortado el gasto en investigación universitaria.

