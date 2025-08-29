GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El Gobierno de Donald Trump retiró la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, informó el viernes un funcionario de la Casa Blanca.

La administración revocó una extensión aprobada por el entonces presidente Joe Biden, que prolongaba la cobertura más allá de los seis meses posteriores a dejar el cargo, plazo que venció el 21 de julio, según CNN.

Reacción de Harris

Un asesor de Harris dijo que ella estaba “agradecida con el Servicio Secreto (…) por su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad”.

Aunque ha mantenido un perfil bajo desde que perdió las elecciones, Harris prepara una gira promocional por Estados Unidos para presentar su libro 107 días, donde relata los bastidores de su fallida campaña presidencial. La obra, publicada por Simon & Schuster, saldrá a la venta el 23 de septiembre.

Contexto político

Harris hizo historia en 2021 como la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. En 2024 asumió la candidatura demócrata tras el retiro de Biden, aquejado por problemas de salud.

Kamala Harris. Foto: Reuters

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha tomado una serie de medidas contra opositores y críticos. Ha retirado autorizaciones de seguridad a funcionarios, recortado fondos a universidades y puesto bajo la lupa a estudios jurídicos que participaron en procesos en su contra.

La semana pasada, agentes del FBI allanaron la casa y oficina de su exasesor de seguridad nacional John Bolton, ahora férreo crítico del mandatario, en el marco de una investigación por documentos clasificados.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]