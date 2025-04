El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que impone aranceles del 125% a los productos chinos en respuesta a las represalias de Pekín, pero reducirá los gravámenes al resto del mundo al 10%.

Donald Trump subrayó que China tuvo una falta de respeto a los mercados mundiales, por lo que hizo el aumento con efecto inmediato de los aranceles en su contra.

“Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales (…) elevo el arancel cobrado a China por Estados Unidos al 125%, con efecto inmediato”, escribió Trump en su red Truth Social.

Y como más de 75 países han solicitado negociaciones, autorizo “una pausa de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este periodo, del 10%, también con efecto inmediato“, añadió.

El mandatario estadounidense reveló a través de su red social que tomó en consideración que estos países han convocado a representantes de Estados Unidos para negociar los aranceles impuestos en su contra.

Subrayó que estos países no han tomado represalias en contra de EE. UU. por lo que decidió otorgar la pausa.

