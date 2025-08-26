Trump plantea pena de muerte en Washington en caso de asesinatos

GENERANDO AUDIO...

Trump propone pena de muerte en caso de asesinatos. Foto: Reuters | Ilustrativa

Donald Trump afirmó que buscará imponer la pena de muerte en Washington D.C. para los casos de asesinato, como parte de una ofensiva contra lo que el presidente estadounidense calificó como crimen fuera de control en la capital del país.

“Si alguien mata a alguien en la capital, Washington D. C., vamos a buscar la pena de muerte. Y es una medida preventiva muy fuerte y todos los que lo han escuchado están de acuerdo”, afirmó Donald Trump en una reunión del gabinete.

El anuncio sobre la pena de muerte como castigo en caso de asesinatos se produce después de que el republicano desplegara la Guardia Nacional en Washington, administrada por demócratas, y tomara el control federal del Departamento de Policía de la ciudad a principios de este mes.

La propuesta de Trump contrasta con el marco vigente en Washington, ya que el Distrito de Columbia abolió la pena de muerte en 1981.

La capital de Estados Unidos tiene un estatus legal único, ya que no es un estado y opera bajo una relación con el gobierno federal que limita su autonomía y otorga al Congreso un control extraordinario sobre asuntos locales.

Trump utilizó este vacío legal para enviar a la Guardia Nacional a Washington para combatir lo que considera un estallido de crimen desenfrenado y la presencia de personas sin hogar.

El lunes se jactó de una racha de varios días sin asesinatos en la ciudad y dijo que estaba tomando medidas para embellecer la capital, donde se encuentran la Casa Blanca, el Capitolio y otras instituciones clave del país.

Además, los miembros de la Guardia Nacional comenzaron a portar armas en Washington el domingo.

Trump considera medidas similares para otras ciudades administradas por la oposición demócrata, incluidas Chicago, Nueva York y Baltimore.