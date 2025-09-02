GENERANDO AUDIO...

Trump afirma que irá a la Corte para acelerar aranceles. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes en la Oficina Oval que pedirá a la Corte Suprema acelerar el fallo que podría revocar la decisión judicial que declaró ilegales la mayoría de los aranceles impuestos durante su mandato.

De acuerdo con Trump, eliminar los aranceles pondría en riesgo la economía norteamericana:

“Si eliminamos los aranceles, podríamos terminar siendo un país del tercer mundo”, declaró el mandatario frente a la prensa en la Casa Blanca.

Las palabras de Trump surgen después de que la Corte de Apelaciones dictaminó que él no tiene autoridad para mantener en vigor la mayoría de los aranceles que implementó.

Trump pide decisión acelerada de la Corte Suprema

El tribunal de apelaciones retrasó la entrada en vigor de su fallo hasta el 14 de octubre, otorgando a la administración de Trump la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema.

“Iremos a la Corte Suprema, creemos que mañana, porque necesitamos una decisión rápida”, señaló Trump, insistiendo en que está en juego “el tejido financiero de nuestro país”.

El expresidente recalcó que pedirá una resolución urgente y aseguró que la bolsa de valores reaccionó de inmediato al fallo judicial.

“La bolsa está a la baja por eso, porque necesita los aranceles. Quieren los aranceles”, afirmó.

Aranceles en disputa y la decisión del tribunal

Los aranceles cuestionados fueron aplicados este año bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que permitió imponer tarifas de hasta 50% a las importaciones de algunos países.

Entre los afectados estuvieron China, Canadá y México, señalados por la administración Trump de no frenar lo suficiente el ingreso de fentanilo a territorio estadounidense.

El tribunal del Circuito Federal determinó que los aranceles no son legales al argumentar que “el poder central del Congreso para imponer impuestos como los aranceles está conferido exclusivamente al poder legislativo por la Constitución”.

