Trump pide cárcel para alcalde de Chicago y gobernador de Illinois

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El presidente estadounidense Donald Trump solicitó el miércoles que se encarcele al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, JB Pritzker, ambos demócratas, mientras su administración prepara el despliegue de militares en las calles de Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos.

Trump exige prisión para líderes demócratas

Trump acusó a los dos funcionarios de no proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que operan en la ciudad. En su red social, escribió: “¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE! ¡El gobernador Pritzker también!“

Contexto político y antecedentes de Trump

Este llamado se produce mientras otro político de alto perfil, el exdirector del FBI James Comey, enfrenta un proceso judicial por cargos penales criticados como débiles. Desde 2015, Trump ha hecho frecuentes declaraciones pidiendo prisión para sus oponentes políticos, pero Comey es el primero que se enfrenta a un juicio.

El despliegue militar se suma a la tensión política y social en Chicago, donde cientos de soldados de la Guardia Nacional de Texas se han concentrado en una instalación del Ejército a las afueras de la ciudad, a pesar de la oposición de Johnson, Pritzker y otros líderes demócratas del estado.

Rechazo ciudadano al despliegue militar

Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el miércoles reveló que la mayoría de los estadounidenses se opone al despliegue de tropas en ciudades sin una amenaza externa, lo que refleja la polémica generada por las medidas del Gobierno federal y los llamados de Trump a acciones extremas contra funcionarios electos de oposición.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]