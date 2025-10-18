Trump insta a Zelenski a buscar acuerdo para frenar guerra entre Rusia y Ucrania

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump. Foto: AFP

El presidente estadounidense Donald Trump instó a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a llegar a un acuerdo con Rusia y “de detener la matanza”, dejando de lado los planes de Ucrania para obtener misiles Tomahawk.

“Le dije, como también le sugerí encarecidamente al presidente Putin, que es hora de detener la matanza y llegar a un acuerdo”, afirmó Donald Trump

Tras un encuentro con Zelenski en la Casa Blanca, Trump declaró en redes sociales que sus conversaciones fueron “muy interesantes y cordiales”.

El mandatario estadounidense, también pareció sugerir que ambas partes deberían aceptar sus frentes actuales.

“Deberían detenerse donde están. ¡Que ambos canten victoria, que la historia decida!”, afirmó el republicano.

Rusia tiene miedo de misiles: Zelenski

Luego de su encuentro con Donald Trump, Zelenski afirmó que Rusia tenía “miedo” a los misiles de crucero Tomahawk de fabricación estadounidense, pero que era “realista” sobre la posibilidad de recibir las armas de Washington.

El gobernante ucraniano dijo a los periodistas que, aunque él y Trump conversaron sobre armas de largo alcance, “se decidió que no hablemos de eso porque… Estados Unidos no quiere una escalada”.

Zelenski llegó a Washington luego de semanas de pedir los Tomahawk, con la esperanza de aprovechar la creciente frustración de Trump con Putin.

Sin embargo, el ucraniano se fue con las manos vacías, mientras Trump busca un nuevo avance diplomático tras el acuerdo de paz de Gaza logrado la semana pasada.

Previo a la reunión entre ambos presidentes, el republicano aseguró que “con suerte, podremos terminar la guerra sin pensar en los Tomahawk”.

Las conversaciones diplomáticas para poner fin a la invasión rusa se han estancado desde la cumbre de Trump y Putin Alaska.

El Kremlin indicó el viernes que se necesita resolver “muchas preguntas” antes de que Putin y Trump puedan reunirse, incluyendo quién estaría en cada equipo negociador.