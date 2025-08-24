Trump planea desplegar la Guardia Nacional en Chicago

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP.

El gobierno de Donald Trump lleva semanas planeando el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago como parte de una ofensiva ampliada contra el crimen y la inmigración, según informes de medios estadounidenses.

Miles de elementos de Guardia Nacional en Chicago

El Pentágono ha estado elaborando planes que podrían movilizar a varios miles de miembros de la Guardia Nacional hacia la tercera ciudad más grande del país en septiembre, informó The Washington Post, citando a funcionarios no identificados familiarizados con el asunto.

El Pentágono se negó a confirmar los informes.

“No especularemos sobre futuras operaciones”, dijo un funcionario de Defensa.

“El departamento es una organización de planificación y trabaja continuamente con otros socios de agencias en planes para proteger activos y personal federales”, afirmó el funcionario bajo condición de anonimato.

Los informes surgen después de que el presidente desplegara tropas de la Guardia Nacional este mes en la capital Washington DC, donde otro funcionario de defensa dijo que pronto los efectivos llevarían armas.

Trump dijo el viernes que Chicago y Nueva York -grandes ciudades lideradas por demócratas- podrían ser objeto de medidas similares.

“Vamos a hacer nuestras ciudades muy, muy seguras”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. “Creo que Chicago será la próxima y luego ayudaremos con Nueva York”.

Operativo en Chicago, similar a Los Ángeles

El posible despliegue en Chicago seguiría un patrón similar al controvertido operativo de Trump en junio en Los Ángeles, donde envió a 4 mil miembros de la Guardia Nacional de California y 700 marines en servicio activo pese a las objeciones estatales, según fuentes no identificadas citadas por CNN.

También complementaría la ampliada ofensiva del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que apunta a migrantes indocumentados.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ambos demócratas, rechazaron enérgicamente la idea.

“Donald Trump y los republicanos MAGA (siglas de su movimiento Make America Great Again, ndlr) están tratando de pintar a su partido como uno de ‘ley y orden'”, publicó Pritzker en la plataforma social X. “Eso no podría estar más lejos de la verdad”.

Pritzker dijo en declaraciones recogidas por WBEZ Chicago que “la seguridad pública está bajo ataque por la administración Trump”.

Johnson manifestó que la ciudad no había recibido ninguna comunicación formal por parte del gobierno sobre despliegues militares, y calificó una potencial acción de este tipo como “descoordinada, innecesaria e irracional”.

Chicago registró 573 homicidios en 2024, según la policía de la ciudad, un ocho por ciento menos que el año anterior.