Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest, prevista para esta semana, al considerar que no hay avances suficientes para concretar un alto el fuego en Ucrania.

“No quiero tener una reunión desperdiciada. No quiero perder el tiempo, así que veré qué pasa”, declaró Trump desde la Casa Blanca.

El Kremlin confirmó que tampoco existe una fecha nueva para la cumbre. Trump ya había intentado reunirse con Putin en Alaska, en agosto, sin resultados.

La propuesta de un nuevo encuentro en Hungría surgió después de una llamada telefónica de más de dos horas entre ambos mandatarios, que según Trump había arrojado “grandes progresos”.

Un día después, el presidente estadounidense recibió al líder ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca, en una reunión que también terminó sin acuerdos concretos.

El mandatario reconoció su frustración por la falta de avances en el conflicto.

“Muchas cosas están sucediendo en ese frente bélico. Les diremos en un par de días lo que vamos a hacer”, señaló.

De acuerdo con una fuente del Gobierno ucraniano citada por AFP, Trump presionó a Zelenski para que cediera la región del Donbás, actualmente bajo control ruso.

“Sí, es cierto”, confirmó la fuente sobre esa solicitud.

Pese a las tensiones, Trump pidió públicamente a Moscú y Kiev detener la guerra en las líneas actuales de combate, sin mencionar cesiones territoriales.

Ucrania ha reiterado que el Donbás es parte inseparable de su territorio, mientras que líderes europeos —entre ellos Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y Keir Starmer— rechazaron cualquier acuerdo que implique entregar territorio a Rusia.

En una declaración conjunta, los mandatarios europeos advirtieron que Rusia “no está comprometida seriamente con la paz”, aunque celebraron los esfuerzos diplomáticos por reactivar las negociaciones.

