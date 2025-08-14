GENERANDO AUDIO...

Trump condiciona el T-MEC. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner a México bajo presión al vincular el T-MEC con resultados concretos en migración y seguridad.

“No hay que esperar que el presidente Trump se vaya a moderar o que ahora va a ser una persona, pues mucho más racional. Yo creo que eso está más que demostrado, que no va a suceder”. Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio y académico, Universidad Panamericana

En su regreso a la Casa Blanca, el republicano amenazó con aranceles del 25% si no se frena el tráfico de fentanilo y ya impuso un impuesto adicional del 17% al jitomate mexicano.

Impacto en el campo y el comercio

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) advirtió que estas medidas afectan a las exportaciones:

“Nos afectaba hacia las frutas y verduras que exportamos y en las cuales tenemos más de 14 mil millones de dólares de venta hacia el mercado de Estados Unidos”. Fernando Cruz, director de Estudios y Proyectos GCMA

A esto se suma el cierre de la frontera al ganado mexicano en mayo por la detección del gusano barrenador.

“La exportación que se estaba teniendo anterior al cierre eran alrededor de cinco mil 700 cabezas, que representaban alrededor de 11.4 millones de dólares diarios que se estaban, que se están dejando incluso de exportar”. Luis Fernando Haro, director General Consejo Nacional Agropecuario

Aunque la frontera se reabrió, volvió a cerrarse dos días después por ingreso ilegal de ganado sin control sanitario desde Chiapas y Tabasco, lo que reintrodujo la plaga.

Comercio, en riesgo ante revisión del T-MEC

Especialistas, como Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio, advierten que no se debe esperar un tono moderado de Trump y recomiendan que México aproveche la revisión del T-MEC en 2026 para negociar la suspensión de aranceles.

“Yo creo que la manera más limpia de hacer esto sería que México plantea a Estados Unidos que, como ya viene la revisión del T-MEC, todos los aranceles, el del fentanilo o los aranceles de la 232, etcétera, que todos esos aranceles sean suspendidos momentáneamente en virtud de que tú vas a entrar a negociar todo el T-MEC”. Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio y académico, Universidad Panamericana

El gobierno mexicano no ha respondido con medidas equivalentes, argumentando la alta dependencia económica: el 80% de las exportaciones nacionales van a Estados Unidos y las remesas son una fuente clave de ingresos.

México, socio comercial número uno de EE. UU.

Pese a las tensiones, el T-MEC se mantiene como el “salvavidas” de la relación: México exporta más de 54 mil 500 millones de dólares en alimentos al año y desde 2016 es el principal proveedor de Estados Unidos, cubriendo el 23% de sus importaciones alimenticias.

En 2024, el intercambio total de bienes superó los 800 mil millones de dólares, consolidando a México como su socio comercial número uno, por encima de China, según el Departamento de Comercio estadounidense.