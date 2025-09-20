GENERANDO AUDIO...

Trump afirmó que embarcación transportaba droga. Foto: TruthSocial @realDonaldTrump

Esta tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en sus redes sociales que el Comando Sur de EE. UU. ejecutó un ataque contra una embarcación que presuntamente transportaba narcóticos en el Caribe.

De acuerdo con Trump, la inteligencia confirmó que la nave transitaba por un pasillo conocido de narcotráfico y se dirigía hacia Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de tres personas, a quienes calificó como “narcoterroristas”, mientras la embarcación se encontraba en aguas internacionales.

“¡Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en Estados Unidos, y de cometer actos de violencia y terrorismo contra los americanos!”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social.

Los videos que compartió Trump en su red social, muestran a una embarcación que marcha a toda velocidad, cuando a la mitad del video, ocurre una explosión causada por un proyectil de las fuerzas armadas estadounidenses.

Ataques recientes en el Caribe vinculados al narcotráfico

En lo que va del mes, Estados Unidos ha ejecutado varias operaciones similares en la región, muchas de ellas en aguas cercanas a Venezuela.

El 2 de septiembre, un ataque aéreo destruyó una embarcación vinculada a la organización criminal Tren de Aragua , con un saldo de 11 personas muertas

, con un saldo de 11 personas muertas El 15 de septiembre, una operación similar terminó con la muerte de tres individuos más

Estas acciones forman parte de la estrategia estadounidense para combatir el narcotráfico y la supuesta exportación de drogas hacia EE. UU. desde la región.

Operaciones de Trump generan controversia

Las operaciones han generado críticas por parte de grupos de derechos humanos y legisladores, quienes cuestionan la legalidad de los ataques y la falta de evidencia pública que confirme las actividades ilícitas de las embarcaciones atacadas. También se señala la ausencia de autorización del Congreso para este tipo de operaciones militares.

