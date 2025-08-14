GENERANDO AUDIO...

Trump afirma que el mundo respeta a estados Unidos. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la situación actual en las fronteras norte y sur de su país, y presumió ante los medios que México y Canadá cumplen sus órdenes en estos aspectos.

“Hacen lo que les decimos”, dijo el mandatario en el Despacho Oval, al afirmar que sus socios comerciales están trabajando en las fronteras de acuerdo con sus lineamientos.

“México hace lo que le decimos que haga y Canadá hace lo que les decimos. Porque tenemos las dos fronteras: la del norte y la del sur, y ambas eran horribles, pero algunos ahora dicen que es un milagro”, declaró este jueves Trump.

En sus declaraciones, el presidente afirmó que todo el mundo respeta nuevamente a Estados Unidos, gracias al cierre de ambas fronteras:

“Realmente respetan a este país otra vez. No lo respetaban. Pero ahora saben que significa mucho”, dijo Trump.

Aprovecha para atacar a Biden

Dentro de sus declaraciones, Trump aprovechó para criticar a la administración de Joe Biden por supuesta inacción ante la inseguridad y falta de legislación:

“Recuerdo que Joe Biden solía decir siempre: ‘Necesito legislación’. Yo no tenía legislación, solo dije: ‘Vamos a cerrar las fronteras’, y todo el mundo lo entendió”.

El actual mandatario se caracteriza por ser un severo crítico de la administración anterior, principalmente por supuestas políticas laxas en cuanto a la seguridad nacional y la política comercial de los Estados Unidos.

Contexto reciente en la frontera

Las declaraciones de Trump coinciden con el envío de dos presos mexicanos a Estados Unidos, el pasado martes 12 de agosto, así como con diversas acciones en ambas fronteras para frenar supuestas amenazas a la seguridad nacional.

Además en días recientes se desató una polémica en México por el sobrevuelo de un dron estadounidense en territorio mexicano, que según las autoridades, la acción fue autorizada por el gobierno mexicano.

Respecto a Canadá el gobierno implementó el Strong Borders Act en junio de 2025. Esta legislación refuerza los controles fronterizos, limita las solicitudes de asilo y combate el tráfico de fentanilo.

