Trump promete “resucitar el espíritu guerrero” de las fuerzas armadas de EE. UU.

Foto: AFP

El presidente Donald Trump afirmó este martes en Quantico, Virginia, que “resucitará el espíritu guerrero” de las fuerzas armadas de Estados Unidos, al asegurar que en los próximos años transformará al ejército en “algo más fuerte, más recio, más rápido”.

Ante generales y almirantes reunidos desde bases de todo el mundo, Trump insistió en que el ejército que “ganó y construyó esta nación” volverá a ser el motor de la defensa nacional, en un encuentro militar poco habitual a las afueras de Washington.

En su discurso, Trump aseguró que habrá un cambio profundo en la estructura militar, con el objetivo de reforzar las capacidades de combate y dejar atrás lo que calificó como años de debilidad. “Juntos, en los próximos años, vamos a transformar a nuestras fuerzas armadas”, subrayó.

Hegseth critica la “basura ideológica”

En la misma reunión, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, declaró el fin de lo que llamó “décadas de decadencia”, las cuales atribuyó a políticas de diversidad. Señaló que prácticas como ascensos basados en raza o género, preocupaciones sobre el cambio climático y denuncias de acoso no tendrán cabida en la nueva visión militar.

“Vamos a poner fin a la guerra contra los guerreros”, enfatizó Hegseth, al anunciar que los estándares de reclutamiento y entrenamiento se regirán por niveles de resistencia física “altos y neutrales”.

Aclaró que las mujeres podrán servir si cumplen con esos parámetros, pero advirtió que no habrá ajustes especiales para ellas.

Departamento de Guerra y purga militar

Con la llegada de Trump en enero, el Pentágono fue rebautizado como Departamento de Guerra y se ordenaron recortes significativos en la cúpula militar. En mayo, Hegseth redujo en al menos 20% el número de generales y almirantes de cuatro estrellas en servicio.

Desde entonces, varios oficiales han sido destituidos, entre ellos el jefe del Estado Mayor Charles Brown, así como mandos de la Armada, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea. Además, Trump ordenó despliegues militares en ciudades estadounidenses y ataques en el Caribe, Irán y Yemen, medidas que han generado críticas dentro y fuera del país.