El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes su esperada ley presupuestaria durante una gran ceremonia en la Casa Blanca, con motivo de las celebraciones del 4 de julio, Día de la Independencia.

“Es un buen momento. Entramos en la era dorada de Estados Unidos”, aseguró, mientras firmaba el documento con un grueso marcador, rodeado de decenas de legisladores republicanos que se alinearon para apoyar su “Ley grande y hermosa”, como la bautizó.

La nueva ley presupuestaria, que Trump ha definido como “grande y hermosa”, consolida la agenda de su segundo mandato al frente de la Casa Blanca. Entre sus principales medidas destacan un aumento significativo del gasto militar, la financiación para una campaña de deportaciones masivas de migrantes y la extensión de los recortes fiscales de su primer periodo presidencial.

Sin embargo, también ha provocado fricciones dentro del propio Partido Republicano, donde algunos legisladores expresaron su preocupación por el incremento de la deuda nacional y los recortes al sistema de salud y seguridad social. También incluye el impuesto de 1 % a remesas que salgan de ese país.

“No podría haber mejor regalo de cumpleaños para Estados Unidos que la victoria fenomenal que logramos hace apenas unas horas”, expresó Trump durante un mitin en Iowa, refiriéndose a la aprobación del proyecto por un estrecho margen en la Cámara de Representantes: 218 votos a favor frente a 214 en contra. La aprobación se logró tras intensas negociaciones encabezadas por el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, quien logró alinear a los legisladores más reticentes.

La ley incluye una asignación de 4.5 billones de dólares para extender los recortes de impuestos implementados en su primer mandato (2017-2021), una medida que ha sido celebrada por sus aliados pero que genera controversia por el impacto que tendrá en el déficit fiscal. Según estimaciones, la nueva normativa podría sumar 3.4 billones de dólares a la deuda del país en los próximos 10 años.

Otro punto polémico de su ley es el fuerte ajuste al programa de salud Medicaid, destinado a personas de bajos recursos, lo que podría dejar sin cobertura a cerca de 17 millones de estadounidenses y provocar el cierre de decenas de hospitales rurales. Por lo que también miles de médicos podrían perder sus empleos.

