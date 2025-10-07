GENERANDO AUDIO...

Trump plantea renegociar el T-MEC. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la posibilidad de renegociar el T-MEC o sustituirlo por acuerdos comerciales separados con México y Canadá. El anuncio se realizó durante una reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Casa Blanca.

Trump afirmó que el diálogo con Canadá se mantiene activo y que su gobierno busca alcanzar “el mejor acuerdo posible” para su país. Al ser cuestionado por la prensa, señaló: “Podríamos renegociarlo, y eso sería bueno, o simplemente podemos hacer acuerdos diferentes. Se nos permite hacer acuerdos diferentes”.

El mandatario republicano también destacó que existen “grandes avances” en las negociaciones comerciales con Canadá y aseguró que los cruces en la frontera sur de Estados Unidos están “en cero”. Dijo que su administración trabaja de manera conjunta con México y Canadá en el combate al fentanilo, y que la cooperación en materia de seguridad “ha mejorado”.

T-MEC y la relación comercial entre Estados Unidos y Canadá

Esta fue la segunda visita de Mark Carney a Washington desde abril. Durante el encuentro, ambos líderes revisaron temas de la relación bilateral y los aranceles aplicados por Estados Unidos a algunos productos canadienses no incluidos en el T-MEC.

Trump calificó la situación como un “conflicto comercial normal” y aseguró que en los últimos meses se han logrado “muchos avances”. En tono conciliador, mencionó que, a pesar de las diferencias económicas, mantiene una relación cercana con Canadá: “Tenemos un conflicto natural. También tenemos amor mutuo”.

Por su parte, Carney, quien asumió el cargo de primer ministro hace menos de un año, declaró que su gobierno busca fortalecer los lazos con Estados Unidos y alcanzar acuerdos que beneficien a ambos países. Según el gobierno canadiense, la visita tuvo como objetivo restaurar la relación bilateral y definir prioridades económicas y de seguridad comunes.

Aranceles y tensiones comerciales

No sólo es el T-MEC, el conflicto comercial entre ambos países ha tenido impacto en la economía canadiense, cuyo PIB cayó aproximadamente 1.5% durante el segundo trimestre del año.

Trump defendió su política arancelaria, señalando que en el pasado “otras naciones se aprovecharon de Estados Unidos”. Añadió que, con las medidas impuestas a la Unión Europea, se busca establecer condiciones más equitativas.

El presidente estadounidense recordó el caso del sector automotriz y mencionó una conversación con la ex canciller alemana Angela Merkel, sobre la falta de exportaciones de vehículos de Estados Unidos a Alemania. “Eso ya no pasa. Están pagando la cifra correcta. Es la cifra justa”, declaró.