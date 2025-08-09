GENERANDO AUDIO...

Lideres de Azerbaiyán y Armenia se reunieron con Trump. Foto: Reuters

En un hecho que calificaron de “histórico”, los líderes de Armenia y Azerbaiyán anunciaron en la Casa Blanca que pondrán fin “para siempre” a un conflicto territorial de décadas.

El anuncio se dio junto al presidente estadounidense Donald Trump, a quien ambos mandatarios consideran merecedor del Premio Nobel de la Paz por su papel como mediador.

Trump anuncia acuerdo para terminar el conflicto

En el Salón Oval, Trump aseguró que Armenia y Azerbaiyán se comprometen a detener todos los combates de forma definitiva, abrir el comercio, facilitar los viajes, establecer relaciones diplomáticas y respetar la soberanía de cada nación.

“Hoy establecemos la paz en el Cáucaso”, dijo el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev, mientras que el primer ministro armenio, Nikol Pashinian, habló de un acuerdo que “abre el camino para poner fin a décadas de conflicto”.

Aunque se desconoce si el acuerdo es vinculante, Trump afirmó que, si surgen problemas, “pueden llamarme y lo arreglaré”.

Los líderes quieren al estadounidense como Nobel de la Paz

Aliyev y Pashinian firmaron junto a Trump una “declaración conjunta” y se estrecharon la mano ante las cámaras. Aliyev calificó el día como “histórico” y propuso enviar, junto con Pashinian, una carta para promover la nominación de Trump al Nobel de la Paz.

“¿Quién, sino el presidente Trump, merece el Premio Nobel de la Paz?”, dijo Aliyev, quien también agradeció la decisión de Washington de levantar las restricciones a la cooperación militar con su país.

El primer ministro armenio respaldó la propuesta y prometió defender la nominación de Trump, al que describió como un “pacificador”.

Nace la “Vía Trump para la paz”

El acuerdo incluye la creación de una zona de tránsito que atravesará Armenia y conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván. El corredor, solicitado durante años por Bakú, llevará el nombre de “Vía Trump para la paz y la prosperidad internacionales” (TRIPP, por sus siglas en inglés).

Estados Unidos tendrá derechos de construcción en esta vía, lo que aumentará su influencia en una región estratégica y rica en hidrocarburos.

Un alto funcionario estadounidense, que pidió no ser identificado, aseguró que “los perdedores aquí son China, Rusia e Irán” y afirmó que Armenia gana “al socio más importante del mundo: Estados Unidos”, aunque evitó detallar el impacto en la cuestión de Karabaj.

