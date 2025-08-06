GENERANDO AUDIO...

Trump, dispuesto a reunirse con Putin y Zelenski. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que está dispuesto a reunirse con Vladimir Putin y Volodimir Zelenski para intentar negociar un posible fin al conflicto en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

La propuesta se da luego de una reunión “muy productiva” entre el enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, y el mandatario ruso. Ambos gobiernos calificaron el encuentro como “constructivo”, aunque el Kremlin sigue rechazando las “amenazas ilegítimas” de Washington.

“Está dispuesto a reunirse con ambos”: portavoz de la Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Trump acepta dialogar con ambos presidentes. La iniciativa también fue discutida en una llamada entre Trump y Zelenski, en la que participaron líderes de la OTAN, Reino Unido, Alemania y Finlandia.

Mientras tanto, Moscú insiste en que cualquier negociación debe incluir la cesión de territorios ocupados por Rusia, como Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea, además del abandono de armas occidentales y el rechazo a la OTAN, exigencias consideradas inaceptables por Kiev.

Trump endurece sanciones contra aliados de Rusia

En paralelo, Trump ordenó un aumento de aranceles del 25% a los productos indios, debido a la continua compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

[TE PUEDE INTERESAR: Enviado de Trump visitará Rusia la próxima semana para acabar la guerra en Ucrania]

También advirtió que podría imponer “aranceles secundarios” a otros socios comerciales de Moscú, como China, con el objetivo de frenar el financiamiento de la maquinaria bélica rusa.