El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, enfatizó su deseo de que las empresas automotrices fabriquen sus vehículos en territorio estadounidense en lugar de México o Canadá.

Durante la conferencia de prensa de la tarde del 21 de marzo, el presidente de EE. UU. reafirmó su deseo de que las empresas automotrices manufacturen en el país. Estuvo acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Trump señaló que al menos 4 mil millones de dólares están llegando con las empresas automotrices de México y Canadá.

Incluso mencionó que en México se estaban construyendo tres grandes plantas automotrices con la intención de vender vehículos en EE. UU. Señaló que, de haberse concretado, esas fábricas no habrían generado empleos para su país ni habrían aportado ganancias o impuestos a su economía.

“Ya sabes, estaban construyendo tres plantas en México, plantas grandes, realmente grandes, y planeaban vender los autos justo al otro lado de la frontera. No tendríamos los empleos, no tendríamos las ganancias, no obtendríamos los impuestos, no obtendríamos nada. Todo lo que conseguiríamos sería desempleo y fábricas vacías.”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.