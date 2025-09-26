Trump quiere cambiar partidos del Mundial de 2026 si sedes son inseguras

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/Archivo

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que considera trasladar los partidos del Mundial de fútbol de 2026 de las ciudades que considere “aunque sea un poco peligrosas”.

Estados Unidos, uno de los tres países organizadores, con México y Canadá, albergará en su territorio el grueso de partidos de esta edición ampliada a 48 selecciones.

Mientras que, entre las ciudades anfitrionas se encuentran bastiones demócratas como Los Ángeles, con ocho partidos programados, y San Francisco y Seattle, con seis cada una.

“Será seguro para la Copa del Mundo”, dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval. “Si creo que no es seguro, la trasladaremos a otra ciudad”.

Este año, el mandatario republicano ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en urbes gobernadas por demócratas a pesar de las objeciones de líderes locales y estatales.

“Es realmente una pregunta muy razonable”, afirmó Donald Trump, agregando que “si creo que no es seguro, lo trasladaremos fuera de esa ciudad”, antes de mencionar estadísticas de delincuencia en Chicago, que no figura entre las sedes del torneo, aunque también se refirió a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028 durante sus comentarios.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“Si creemos que alguna ciudad puede ser mínimamente peligrosa para el Mundial o para los Juegos Olímpicos… pero especialmente para el Mundial, ya que se juega en muchas ciudades, no lo permitiremos, lo trasladaremos a otro lugar”, insistió.

A principios de este año, Trump se nombró a sí mismo presidente de un grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, evento que organiza la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que tiene una relación estrecha con Trump, ha afirmado que el organismo tiene “plena y total” confianza en el gobierno estadounidense para ayudar a que el torneo sea un éxito.