El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, resultó en un acuerdo para un alto al fuego inmediato en la infraestructura y la energía en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Trump destacó que el objetivo es avanzar rápidamente hacia un cese total de las hostilidades y, eventualmente, el fin de la guerra.

Durante la conversación, Trump afirmó que se abordaron varios elementos para un posible Contrato de Paz entre Ucrania y Rusia, subrayando la preocupación por la pérdida de vidas en ambos bandos.

“Miles de soldados están muriendo, y tanto el presidente Putin como el presidente Zelenski desean que la guerra termine“, señaló el mandatario estadounidense.

El presidente estadounidense aseguró que las negociaciones han comenzado formalmente y expresó su confianza en que se logre una resolución favorable.

“Este proceso está ahora en pleno vigor y, con suerte, por el bien de la humanidad, lograremos el objetivo”, concluyó.

My phone conversation today with President Putin of Russia was a very good and productive one. We agreed to an immediate Ceasefire on all Energy and Infrastructure, with an understanding that we will be working quickly to have a Complete Ceasefire and, ultimately, an END to this…