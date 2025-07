El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que los bombardeos contra las instalaciones nucleares de Irán “las destruyeron por completo”, pese a informes que sugieren que algunas siguen operativas.

A través de su plataforma Truth Social, Trump reiteró que “las tres instalaciones nucleares en Irán fueron completamente destruidas y/o arrasadas”, y añadió que volver a ponerlas en funcionamiento “llevaría años”.

El ataque se llevó a cabo el 22 de junio, con bombardeos y misiles dirigidos a instalaciones estratégicas: la planta de enriquecimiento de uranio en Fordo, al sur de Teherán, así como los sitios de Isfahan y Natanz.

Donald J. Trump@realDonaldTrump



All three nuclear sites in Iran were completely destroyed and/or OBLITERATED. It would take years to bring them back into service and, if Iran wanted to do so, they would be much better off starting anew, in three different locations, prior to… pic.twitter.com/2QUU4XjUcp