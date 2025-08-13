GENERANDO AUDIO...

Líderes que apoyan a Trump para premio Nobel de la Paz. Foto: AFP

La Casa Blanca publicó en sus redes sociales una lista de líderes mundiales que respaldan una nominación de Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. En el comunicado, se destaca a figuras como Benjamín Netanyahu (Israel) y representantes de Armenia y Azerbaiyán como apoyos clave para esa nominación.

En su publicación, la Casa Blanca se refirió a Trump como el “presidente de la Paz” y enumeró a los líderes que lo respaldan para este galardón, en un mensaje con fuerte carga simbólica.

Apoyos internacionales y sus contextos

De acuerdo con reportes, entre quienes manifiestan su apoyo se encuentran:

Benjamin Netanyahu , primer ministro de Israel: lo nominó durante una visita a la Casa Blanca, subrayando su papel en los Acuerdos de Abraham y sus esfuerzos por avanzar en la región

, primer ministro de Israel: lo nominó durante una visita a la Casa Blanca, subrayando su papel en los y sus esfuerzos por avanzar en la región Nikol Pashinyan (primer ministro de Armenia) e Ilham Aliyev (presidente de Azerbaiyán): ambos firmaron un histórico acuerdo de paz en la Casa Blanca que pone fin a décadas de conflicto territorial. Tras firmarlo, anunciaron una nominación conjunta de Trump al Nobel.

(primer ministro de Armenia) e (presidente de Azerbaiyán): ambos firmaron un histórico acuerdo de paz en la Casa Blanca que pone fin a décadas de conflicto territorial. Tras firmarlo, anunciaron una nominación conjunta de Trump al Nobel. Gobierno de Pakistán : expresó su intención de nominar a Trump, citando su papel en la desescalada del conflicto entre India y Pakistán

: expresó su intención de nominar a Trump, citando su papel en la Hun Manet (primer ministro de Camboya) y Brice Oligui Nguema (presidente de Gabón): también se sumaron a la lista de apoyos, aunque sin citar conflictos específicos

(primer ministro de Camboya) y (presidente de Gabón): también se sumaron a la lista de apoyos, aunque sin citar conflictos específicos Olivier Nduhungirehe (ministro de Relaciones Exteriores de Ruanda): aparece mencionado entre los firmantes del respaldo, sin mayor contexto reportado

Un respaldo inusual en el escenario internacional

La nominación de Trump para el Nobel de la Paz surge en un momento de alta carga política y diplomática, donde ciertos líderes recurren al respaldo para impulsar su agenda o reforzar alianzas. El impulso desde la Casa Blanca y los respaldos recibidos consolidan una narrativa de su administración como mediadora global.

