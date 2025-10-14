GENERANDO AUDIO...

Zelenski y Trump en reunión en Washington. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recibirá a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, este viernes en la Casa Blanca, en lo que será su tercera visita a Washington desde el regreso del republicano al poder.

Durante el vuelo de regreso desde Medio Oriente, donde busca mediar en la guerra en Gaza, Trump respondió “yo creo, sí” cuando fue cuestionado por periodistas sobre la reunión.

Horas antes, Zelenski había anunciado en Kiev que viajaría a Washington esta semana para sostener conversaciones con el mandatario estadounidense. En conferencia de prensa junto a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, el presidente ucraniano adelantó que propondrá “una serie de medidas” a Trump y que también mantendrá reuniones con legisladores y empresas militares y energéticas estadounidenses.

“El tema principal será la defensa antiaérea, pero también tendré encuentros con empresas del sector energético”, detalló Zelenski.

El encuentro ocurre mientras Ucrania enfrenta una nueva ola de bombardeos rusos que han afectado sus infraestructuras energéticas y amenazan con dejar sin electricidad ni calefacción a miles de ciudadanos conforme se aproxima el invierno.

Trump y Zelenski se reunieron por última vez el 18 de agosto, poco después del encuentro del mandatario estadounidense con Vladimir Putin en Alaska. Aquella cita se desarrolló en un ambiente cordial, en contraste con la tensa reunión de febrero, cuando Trump y su vicepresidente JD Vance intentaron humillar públicamente al líder ucraniano.