Trump reconoce que Rusia viola el espacio aéreo de Polonia con drones

Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este miércoles 10 de septiembre que Rusia está “violando” el espacio aéreo de Polonia con drones. La declaración la hizo en su red social Truth Social, donde alertó sobre el incidente en plena tensión militar en Europa del Este.

“¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Ya estamos otra vez!”, escribió Trump en su publicación, en la que subrayó la gravedad del hecho contra un país miembro de la OTAN.

Rusia viola espacio aéreo de Polonia, según Trump

El mandatario estadounidense no ofreció más detalles sobre el alcance de la incursión aérea, pero adelantó que la Casa Blanca ya prepara conversaciones directas con el presidente polaco, Karol Nawrocki.

El tema genera inquietud en la región, ya que cualquier ataque o incursión militar contra Polonia podría ser considerado un desafío directo a la Alianza Atlántica, de la que forma parte desde 1999.

Contexto del conflicto en Europa del Este

La supuesta incursión ocurre en medio de la guerra en Ucrania, donde Moscú ha intensificado el uso de drones para bombardear infraestructuras críticas. Polonia, que comparte más de 500 kilómetros de frontera con Ucrania, se ha convertido en punto clave de apoyo logístico y militar para Kiev.

Además, la OTAN ha advertido en repetidas ocasiones que vigila de cerca cualquier movimiento de Rusia cerca de sus fronteras y ha reforzado la presencia militar en países del flanco oriental, incluido Polonia.

Próximos pasos de Washington y Varsovia

La administración Trump aseguró que ofrecerá un posicionamiento oficial en las próximas horas tras el diálogo con Varsovia. Mientras tanto, Polonia no ha emitido una declaración pública sobre el incidente.

Este nuevo episodio incrementa la tensión entre Washington y Moscú, y pone a prueba el compromiso de la OTAN con la defensa colectiva frente a las acciones de Rusia.