La comunidad mexicana en Estados Unidos enfrentó un 15 de septiembre distinto. En al menos cuatro ciudades se cancelaron los festejos patrios por redadas de inmigración y operativos de ICE bajo la administración de Donald Trump.

Ciudades donde no hubo festejos patrios

De acuerdo con reportes locales, las celebraciones quedaron suspendidas en:

Chicago, Illinois

Waukegan, Illinois

Los Ángeles, California

South Bend, Indiana

La presencia de agentes de inmigración, apoyados por la Guardia Nacional, hizo prácticamente imposible salir a las calles a gritar “¡Viva México!”, pues los asistentes temían ser arrestados.

Consulados mexicanos mantuvieron celebraciones. Foto: AFP

Consulados mexicanos mantuvieron celebraciones

A pesar de la tensión, en Houston, Dallas, San Antonio, McAllen, El Paso, Seattle, Nueva York y en las más de 20 misiones diplomáticas de México en EU, sí se realizaron actos patrios.

“Nosotros decidimos conmemorar este día con respeto, para que la gente que así lo quisiera pudiera hacerlo. Más de 500 personas se dieron cita para cantar el himno y rendir honores a la bandera”. María Elena Orantes, cónsul general de México en Houston

Voces de la comunidad mexicana en EE. UU.

Habitantes de Houston compartieron su sentir frente al ambiente de incertidumbre.

“Tú podrás salir de México, pero México jamás saldrá de ti. México se lleva siempre en el corazón”. Marina Mendoza, residente de esa ciudad

Cifras de migración bajo Trump

El PEW Research Center estima que entre 11 y 14 millones de inmigrantes viven en Estados Unidos sin estatus legal. En menos de seis meses de su regreso a la Casa Blanca, Trump deportó a más de 200 mil indocumentados, de los cuales entre 19 mil y 21 mil eran mexicanos.

Esta política no sólo apagó las celebraciones patrias en varias ciudades, también provocó un impacto económico negativo estimado en más de 10 mil millones de dólares en todo el país.