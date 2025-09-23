Trump regresa a la ONU y América Latina se mantiene a la expectativa

GENERANDO AUDIO...

Trump Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve este martes a la tribuna de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, en su primera intervención internacional tras regresar al poder en enero. El republicano promete un discurso desafiante contra los “globalistas”, según adelantó la Casa Blanca.

En la región, los gobiernos de América Latina observan con atención el mensaje de Trump, en medio de tensiones por su política arancelaria, sus medidas contra el narcotráfico y la redefinición de la relación con aliados estratégicos.

América Latina y México atentos al discurso de Trump en la ONU

Trump hablará después del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo país ha sido blanco de aranceles extraordinarios del 50% por parte de Washington. La Casa Blanca también anunció sanciones contra figuras vinculadas a la condena del expresidente Jair Bolsonaro.

En paralelo, el mandatario estadounidense se reunirá con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien busca respaldo de Washington ante la crisis financiera. Desde México se confirmó que no acudirá la presidenta Claudia Sheinbaum; en su lugar, intervendrá el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Reconocimiento de Palestina y reunión sobre Gaza

En vísperas de la cumbre, países como Francia, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron oficialmente a Palestina como Estado, lo que provocó críticas de Israel y de Washington.

El Consejo de Seguridad de la ONU discutirá la guerra en Gaza, mientras Trump convocó una reunión con líderes de países musulmanes como Catar, Arabia Saudita, Turquía, Egipto e Indonesia. La Casa Blanca adelantó que el discurso servirá para insistir en su política de “América primero”.

Ucrania y la vía armada contra el narcotráfico

El presidente también hará referencia a las “siete guerras” que, según él, ha logrado frenar. No obstante, su política exterior ha causado fricciones por el retiro de apoyos internacionales y la imposición de nuevos aranceles.

En América Latina, Trump ha optado por la vía armada contra el narcotráfico, con ataques letales contra embarcaciones sospechosas en el Caribe. Aunque la estrategia genera alarma, mantiene respaldo de gobiernos aliados como El Salvador, que coopera en temas migratorios.