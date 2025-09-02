GENERANDO AUDIO...

Foto: @WhiteHouse

Donald Trump anunció que el Comando Espacial de Estados Unidos regresará a Huntsville, Alabama, tras haber sido movido por la administración Biden. El expresidente destacó que, desde esa base, el país desarrollará la llamada “Cúpula Dorada”, un sistema de defensa antimisiles que, aseguró, será “el mejor del mundo”.

Durante un acto en Alabama, Trump recordó que en su primer mandato creó la Fuerza Espacial y reestableció el Comando Espacial con la misión de proteger los activos de Estados Unidos y reforzar su liderazgo frente a China y Rusia. Según dijo, Huntsville fue la sede original seleccionada, pero el plan fue bloqueado “injustamente” por Biden.

Huntsville será la sede de la “Cúpula Dorada”

Trump explicó que el Comando Espacial en Alabama jugará un papel central en la construcción de la “Cúpula Dorada”, un escudo de defensa aérea diseñado para detectar y neutralizar amenazas. El expresidente agregó que países aliados, como Canadá, ya mostraron interés en sumarse al proyecto.

El republicano aseguró que esta medida mantendrá a Estados Unidos muy por delante de sus rivales en capacidad tecnológica y militar.

“No hay nadie cerca de nosotros, y con esta cúpula lo estaremos por mucho tiempo”, afirmó.

Respaldo oficial a la decisión

Pete Hegseth, presente en el evento, afirmó que el traslado del Comando Espacial devuelve la sede “al lugar correcto” y que esto dará ventaja estratégica en el futuro. “Quien controle los cielos controlará el futuro de la guerra”, subrayó.

Asimismo, legisladores republicanos de Alabama celebraron la medida y agradecieron el anuncio de Trump, señalando que impulsará tanto la seguridad nacional como la importancia de la región en el sector defensa.

Con esta decisión, Trump no sólo busca asegurar la superioridad de Estados Unidos en el espacio, sino también impulsar el desarrollo de un sistema de protección aérea sin precedentes.