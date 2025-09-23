Trump reprocha en la ONU a países que reconocen a Palestina

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes fuertes críticas contra los países que han decidido reconocer un Estado palestino, al señalar que esa medida representa una “recompensa” para Hamás tras las atrocidades cometidas el 7 de octubre de 2023 contra Israel, hechos que desencadenaron la actual guerra en Gaza.

Durante su intervención en la 80ª Asamblea General de la ONU en Nueva York —que superó los 15 minutos protocolarios—, Trump acusó que estas decisiones “alientan la continuación del conflicto” y ponen en duda la capacidad del organismo internacional para cumplir su misión de impulsar la paz.

Trump cuestiona reconocimiento a Palestina

“Esta sería una recompensa por estas horribles atrocidades, incluyendo las del 7 de octubre”, advirtió Trump frente a decenas de líderes internacionales. Con un tono confrontativo, agregó que la ONU tiene un “potencial tremendo”, pero aseguró que “ni siquiera se acerca a la altura de ello” al no respaldar sus esfuerzos por resolver siete crisis internacionales.

La declaración provocó incomodidad en la sala, donde se esperaba un discurso con propuestas de cooperación global, pero que terminó marcado por las críticas del mandatario estadounidense hacia la diplomacia multilateral.

Países que ya reconocieron a Palestina

De acuerdo con datos de AFP, al menos 151 de los 193 Estados miembros de la ONU han reconocido al Estado Palestino.

En América, entre ellos están:

México, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

La excepción en la región es Panamá, que no ha dado este paso.

En Europa, recientemente se sumaron Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra, Mónaco, Reino Unido, Australia y Portugal, reforzando la lista de países que respaldan la iniciativa.

Contexto del discurso de Trump en la ONU

Esta fue la primera participación de Trump en la ONU desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. En línea con su estilo de confrontación, defendió la alianza con Israel y endureció su rechazo a cualquier intento de reconocimiento unilateral de Palestina.

Las reacciones internacionales a sus declaraciones se esperan en las próximas horas, en un escenario marcado por la tensión en Medio Oriente y los llamados a reactivar las negociaciones de paz.