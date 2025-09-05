GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Donald Trump criticó este jueves la multa de 3 mil 450 millones de dólares que la Unión Europea (UE) impuso a Google por prácticas antimonopolio en publicidad digital. A través de su red social Truth Social, el presidente calificó la sanción como un ataque directo a las empresas tecnológicas de Estados Unidos.

“Europa ‘golpeó’ hoy a otra gran empresa estadounidense, Google, con una multa de 3.500 millones de dólares… ¡Es muy injusto!”, escribió Trump, advirtiendo que su futura administración no permitirá acciones “discriminatorias” contra compañías estadounidenses como Google y Apple.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115153232183118149/embed

Trump advierte medidas si la UE insiste en sanciones

Trump acusó a la UE de afectar inversiones y empleos en EE. UU. con sanciones que consideró “injustas” y anticipó posibles represalias:

“Si esto continúa, iniciaré un proceso bajo la Sección 301 para anular estas penalidades injustas”, escribió.

También mencionó el caso de Apple, que según él, fue obligada a pagar 17 mil millones de dólares en una multa que “deberían devolver”.

UE multa a Google por abusos en publicidad digital

La Comisión Europea impuso la multa tras determinar que Google favoreció sus propios servicios de publicidad, perjudicando a editores y competidores. La sanción cubre prácticas desde 2014 hasta la actualidad.

Además de pagar, la UE ordenó a Google detener sus prácticas anticompetitivas y presentar un plan de cambios en un plazo de 60 días.

En respuesta, Google anunció que apelará la sanción ante los tribunales. Su vicepresidenta global de Asuntos Regulatorios, Lee-Anne Mulholland, dijo que la resolución es incorrecta y que “afectará negativamente a miles de empresas europeas”.

Esta es la cuarta gran sanción que la UE impone contra Google en una década, sumando más de 10 mil millones de euros en multas por distintos casos relacionados con monopolio digital.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]