Trump retira restricciones de visado a Hungría en apoyo a Orbán

Foto: AFP

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que retirará las restricciones de visado a los ciudadanos húngaros, una medida que revierte las decisiones impuestas por la administración de Joe Biden. Con este cambio, el presidente Donald Trump envía un nuevo gesto político a su aliado, el primer ministro Viktor Orbán.

A partir del 20 de septiembre, los visados volverán a tener una validez de dos años y permitirán múltiples entradas a territorio estadounidense, el doble de tiempo y flexibilidad que se mantenía hasta ahora bajo las normas previas.

Trump flexibiliza visados para ciudadanos húngaros

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos explicó que estas modificaciones se deben a que Hungría respondió a los requisitos de seguridad solicitados desde Washington. Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Seguridad Interior, destacó que ambos gobiernos comparten la prioridad de mantener fronteras seguras y un control estricto sobre quién entra a sus países.

La funcionaria también resaltó que la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Hungría es sólida. “Al igual que el presidente Trump, el primer ministro Orbán está comprometido con mantener seguras las fronteras”, afirmó en un comunicado oficial.

Alianza política y de seguridad

McLaughlin subrayó que la protección de fronteras no solo beneficia a cada nación, sino que “hace del mundo un lugar más seguro”. En ese sentido, aseguró que los países que cumplen con este compromiso “deberían ser recompensados”.

Con esta decisión, Trump refuerza públicamente la relación con Orbán, a quien ha considerado un socio estratégico en materia de seguridad y política migratoria.