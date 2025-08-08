Trump confirma reunión con Putin el 15 de agosto en Alaska

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se encontrará con el presidente ruso, Vladimir Putin, el próximo 15 de agosto en Alaska, en un intento de mediar para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump mencionó que el acuerdo podría incluir un “intercambio de territorios“.

La guerra, que inició en febrero de 2022, ha dejado miles de muertos y destrucción. Moscú exige que Ucrania ceda regiones como Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea, anexada en 2014. Kiev rechaza estas condiciones y pide la retirada total de tropas rusas y apoyo militar occidental.

Trump dijo en una cumbre que habrá “algún intercambio de territorios para beneficio de ambos”, sin dar detalles. Es la primera reunión presencial entre ambos desde 2019. Además, Estados Unidos lanzó un ultimátum para avanzar en las negociaciones, amenazando con sanciones si Rusia no coopera.

¿Qué busca Trump con esta reunión en Alaska?

Trump ha reiterado que su prioridad es detener “la matanza”. Afirmó que tanto Putin como Zelenski están interesados en reunirse con él, pero dejó claro que no condiciona su encuentro con el líder ruso a una reunión previa entre éste y el presidente ucraniano.

El presidente retomó contacto con Putin tras regresar a la Casa Blanca y lanzó un ultimátum que expira este viernes, advirtiendo que impondrá nuevas sanciones si Moscú no muestra señales de detener la guerra.

Las expectativas para la cumbre son cautelosas. Las diferencias entre Moscú y Kiev siguen siendo profundas. Rusia exige la cesión formal de cuatro regiones ucranianas parcialmente ocupadas, además de Crimea, y que Ucrania renuncie a su adhesión a la OTAN y al envío de armas occidentales.

Ucrania, por su parte, rechaza todas esas condiciones y exige la retirada de las tropas rusas, así como garantías de seguridad y un alto al fuego de al menos 30 días, a lo que el Kremlin también se opone.

El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvieron llamadas con Putin en medio de esta escalada diplomática. China reafirmó su apoyo a la paz y a la negociación, aunque señaló que no hay “soluciones simples”. Rusia continúa con sus operaciones militares en Ucrania.

El encuentro en Alaska será clave para definir el futuro del conflicto y las condiciones de un posible acuerdo.

