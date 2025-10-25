Trump revela que un “amigo” donó 130 mdd para pagar a soldados

GENERANDO AUDIO...

Pentagono recibió 130 mdd de “amigo” de Trump. Foto: Reuters

El Pentágono confirmó que aceptó una donación anónima de 130 millones de dólares destinada a cubrir los pagos de los miembros del ejército estadounidense durante el cierre parcial del gobierno, luego de que el expresidente Donald Trump revelara que un “amigo” suyo ofreció el dinero para evitar que los soldados se quedaran sin sueldo.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump afirmó que su amigo “no quería reconocimiento” y calificó el gesto como un acto de patriotismo. Sin embargo, el anuncio desató cuestionamientos éticos.

El Pentágono confirma la donación, pero surgen dudas éticas

Según Sean Parnell, portavoz del Pentágono, la donación fue aceptada “bajo la autoridad general sobre aceptación de regalos” y se estableció que los recursos se destinarán a cubrir salarios y prestaciones de los militares.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

La política interna del Departamento de Defensa establece que cualquier donación superior a 10 mil dólares debe ser revisada por un oficial de ética, para garantizar que el donante no tenga litigios o intereses vinculados con el gobierno. Hasta ahora, no se ha revelado si esta revisión ya se realizó ni si el dinero ha sido utilizado.

Cierre de gobierno y tensiones con Trump

El cierre federal, que suma ya 24 días, amenaza con convertirse en uno de los más prolongados en la historia de Estados Unidos. La Casa Blanca y el Congreso se mantienen enfrentados por la aprobación del presupuesto y el financiamiento a programas de salud.

La semana pasada, el gobierno trasladó 8 mil millones de dólares de fondos destinados a investigación y desarrollo militar para cubrir la nómina de los soldados. Los 130 millones donados cubrirían solo una fracción de los miles de millones requeridos para los pagos pendientes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Apoyo de “amigo” de Trump, en revisión legal

El gesto, que Trump presentó como muestra de apoyo al ejército, plantea interrogantes sobre la influencia privada en gastos públicos y la falta de transparencia en las donaciones al Pentágono.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del benefactor ni los mecanismos de supervisión sobre el uso de los recursos.