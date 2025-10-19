GENERANDO AUDIO...

Submarino. Foto: AFP/ilustrativa.

El presidente Donald Trump difundió este sábado el video del ataque realizado el pasado 16 de octubre en las costas del Caribe, cerca de Venezuela, contra un submarino supuestamente cargado con droga. Cuatros personas viajaban a bordo, dos de ellas fallecieron y las otras dos resultaron lesionadas.

La embarcación, de acuerdo con el republicano, tenía como destino Estados Unidos, a través de una conocida ruta de tránsito del narcotráfico.

Trump difunde video de ataque a submarino cargado con droga

El mandatario estadounidense compartió el material audiovisual en su cuenta de Truth Social. Lo acompañaba un amplio texto en el que aseguró que la inteligencia del gobierno de Estados Unidos confirmó que la embarcación estaba cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales.

Destacó, a su vez, que la destrucción del submarino cargado con droga evitó la muerte de al menos 25 mil estadounidenses.

Cuatro narcoterroristas viajaban en el submarino: dos murieron y dos sobrevivieron

Trump aseguró que cuatro narcoterroristas viajaban en la embarcación, dos de ellos fallecieron y los otros dos sobrevivieron.

Respecto a los sobrevivientes, indicó, están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento.

Precisó, además, que en este ataque no resultaron lesionados ninguno de los elementos de las fuerzas estadounidenses.

Por último, manifestó que durante su administración “Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar”.

Petro se pronuncia por colombiano lesionado

El presidente Gustavo Petro, de Colombia, aseguró haber recibido al colombiano detenido. “Nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”, indicó el mandatario en su cuenta de X sin ahondar en detalles.

Suman seis ataques de EE.UU. a embarcaciones en el Caribe que supuestamente transportan droga

Desde agosto, EE.UU. desplegó buques y aviones de guerra en aguas internacionales del Caribe en una campaña militar para frenar, dice el gobierno, el tráfico de drogas de América Latina hacia Estados Unidos.

La fuerzas armadas estadounidenses han asesinado a por lo menos 27 presuntos narcotraficantes en seis ataques contra embarcaciones desde principios de septiembre.

Washington afirma que estas operaciones han reducido la entrada de drogas en Estados Unidos, aunque no ha proporcionado pruebas de que los muertos fueran narcotraficantes.