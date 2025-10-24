Trump rompe con Canadá tras escándalo por video falso de Ronald Reagan

GENERANDO AUDIO...

Trump rompe con Canadá. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Truth Social el fin de todas las negociaciones comerciales con Canadá, luego de acusar que el gobierno canadiense usó un anuncio falso en el que el expresidente Ronald Reagan hablaba en contra de los aranceles.

Trump acusa “fraude” y apunta a interferencia judicial

En su mensaje, Trump citó un comunicado de la Fundación Ronald Reagan, que denunció el uso de un video “fraudulento y falso”, presuntamente difundido por autoridades de Ontario. Según el mandatario, el anuncio —valorado en 75 mil dólares— habría sido creado para interferir en decisiones de la Corte Suprema y otros tribunales de Estados Unidos.

“Todos los acuerdos con Canadá quedan terminados”: Trump

Trump calificó el hecho como un “comportamiento atroz” y aseguró que los aranceles son vitales para la seguridad nacional y la economía estadounidense. “Todas las negociaciones comerciales con Canadá quedan terminadas”, escribió el presidente en su publicación.

Hasta el momento, el gobierno canadiense no ha respondido oficialmente a las acusaciones ni al anuncio de ruptura comercial.

