Trump rompe diálogo con China y amenaza con más aranceles

Trump afirmó que China está teniendo prácticas comerciales hostiles. Foto: Reuters

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, declaró este viernes que no considera seguir el diálogo con el Gobierno de China, encabezado por Xi Jinping, y tras una serie de críticas a prácticas comerciales que calificó como “hostiles”, amenazó con aumentar aún más los aranceles a este país.

El anuncio provocó nerviosismo entre los corredores de Wall Street, ante la posibilidad de una nueva escalada del conflicto comercial entre Washington y Pekín.

Trump cancela cumbre con Xi y endurece discurso contra Pekín

En una publicación en su red Truth Social, el mandatario estadounidense calificó como “muy hostiles” las prácticas comerciales de China, y aseguró que ya no ve necesario mantener una reunión con Xi durante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) prevista en Corea del Sur.

“Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, pero ahora parece que no hay motivos para hacerlo”, escribió Trump, quien añadió que su Gobierno analiza un aumento significativo de los aranceles a productos chinos.

El mensaje fue difundido mientras se dirigía a un chequeo médico en un hospital militar cercano a Washington.

Acusa a China de “mantener al mundo cautivo” con las tierras raras

Trump también acusó a Pekín de imponer controles a la exportación de tierras raras, materiales esenciales para la fabricación de componentes tecnológicos, vehículos eléctricos y equipo militar.

“De ninguna manera se debe permitir que China mantenga al mundo ‘cautivo’, pero ese parece haber sido su plan desde hace bastante tiempo”, señaló.

El presidente afirmó que varios países le expresaron su preocupación por lo que calificó como una “gran hostilidad comercial” y un intento de monopolio chino sobre el mercado global de estos materiales.

China responde con tarifas portuarias a barcos estadounidenses

Como respuesta, el Gobierno de China anunció la aplicación de “tarifas portuarias especiales” a barcos operados o construidos por Estados Unidos, una medida similar a la que Washington impuso en abril a buques vinculados a Pekín.

El cruce de medidas arancelarias reaviva la tensión comercial entre ambas potencias y genera incertidumbre en los mercados internacionales.

