GENERANDO AUDIO...

Ataque a Ucrania tendrá consecuencias: Trump. AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que está dispuesto a imponer nuevas sanciones a Rusia después del mayor bombardeo aéreo lanzado por Moscú contra Ucrania desde el inicio de la guerra.

Declaraciones de Trump en Washington

A las afueras de la Casa Blanca, Trump fue cuestionado por la prensa sobre la posibilidad de sanciones adicionales a Moscú y respondió: “Sí, lo estoy”, sin ofrecer más detalles. El mandatario estadounidense no precisó el alcance ni la naturaleza de las medidas que podrían ser anunciadas en los próximos días.

Ataque ruso en Ucrania

Horas antes de las declaraciones de Trump, Rusia llevó a cabo un ataque aéreo calificado como “sin precedentes” contra varias ciudades ucranianas. Según las autoridades de Kiev, la ofensiva dejó al menos cinco personas muertas y provocó daños en infraestructura civil.

Videos difundidos en redes sociales muestran el impacto de los bombardeos en distintas zonas del país.

Zelenski pide respuesta de Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó en su mensaje diario que espera una “respuesta contundente” por parte de Estados Unidos ante la ofensiva rusa.

“Es importante que los aliados reaccionen de manera global a este ataque. Confiamos en una respuesta contundente de Estados Unidos”, señaló Zelenski.

El mandatario ucraniano reiteró que su país depende del respaldo internacional para resistir la escalada militar de Rusia.

Presión a Moscú

La amenaza de nuevas sanciones de Washington se produce en medio de la presión internacional hacia Moscú. Desde el inicio del conflicto, la administración de Trump ha impuesto medidas financieras y comerciales contra sectores estratégicos de la economía rusa.

Con el ataque más reciente, Kiev busca fortalecer el apoyo de sus aliados, en particular de Estados Unidos, que se ha mantenido como principal respaldo militar y económico de Ucrania.

[ANTES DE IRTE, LEE: Rusia dispara más de 500 drones y misiles contra Ucrania]