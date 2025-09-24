GENERANDO AUDIO...

Trump se burla de Biden y sustituye su retrato. Fuente: @WhiteHouse

El presidente estadounidense Donald Trump se burló de Joe Biden al sustituir su retrato oficial en la Casa Blanca por la imagen de una máquina de firmar automática, conocida como “autopen”. La foto, en blanco y negro, fue colgada en la columnata que rodea el Jardín de Rosas como parte de una nueva galería presidencial.

De acuerdo con Trump y sus aliados en el Congreso, Biden habría abusado de esta máquina para firmar indultos y otros documentos oficiales, lo que, según ellos, formaba parte de un plan para ocultar su supuesto deterioro cognitivo.

El “autopen” en el Paseo de la Fama Presidencial

La nueva exposición fue presentada como el “Paseo de la Fama Presidencial”, con retratos en blanco y negro enmarcados en oro, colgados a lo largo de la columnata del Ala Oeste. En medio de ellos, destaca la imagen del autopen acompañada de la firma de Biden.

En la red social X, Margo Martin, asesora de comunicaciones de Trump, compartió un video del montaje y adelantó: “El Paseo de la Fama Presidencial ha llegado a la columnata del Ala Oeste. Esperen a verlo…”.

Trump se exhibe junto a la polémica imagen

La Casa Blanca también difundió una fotografía de Trump observando la obra, ubicada entre sus propios retratos como 45º y 47º presidente de Estados Unidos. El peculiar homenaje estará a la vista de los invitados a la cena que se realizará este miércoles en el Jardín de Rosas, recientemente remodelado por Trump.

El mandatario de 79 años mantiene constantes ataques contra Biden, de 82, a quien culpa de la inflación y de los conflictos en Ucrania y Gaza.

Cambios de estilo en la Casa Blanca

En su nueva etapa, Trump ha impulsado remodelaciones en la residencia presidencial: decoró el Despacho Oval con ornamentos dorados, instaló enormes astas de bandera y ahora construye un salón de baile que asegura costear de su propio bolsillo.

Además, ha movido el retrato de Barack Obama de su ubicación original y ha colgado varias imágenes de sí mismo, rompiendo con la tradición histórica de la sede. Incluso colocó en la entrada del Despacho Oval una portada de periódico con la foto policial que le tomaron en Atlanta en 2023.





